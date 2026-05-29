日本航空（JAL）と全日本空輸（ANA）は、空港振興・環境整備支援機構が運営する羽田空港駐車場の優先予約サービスを9月30日に終了する。ANAは羽田空港国内線第3駐車場でANAプレミアムメンバーの「ダイヤモンドサービス」「プラチナサービス」とスーパーフライヤーズ会員向けに、JALは同第2駐車場で日本在住のFLY ON会員向けに提供してきた。いずれも昨今の著しい混雑状況を受け、「公共駐車場として、全てのお客さまに公平にご利用