本田仁美が、韓国新番組『黙って日韓戦』（原題）のレギュラーMCに抜擢された。6月7日より放送が始まる同番組は、韓国人と日本人の間に生じる些細な立場の違いから現実的な衝突まで、様々な問題をゲームで解決していくバラエティ番組だ。【写真】「かわいい顔してそんな…」本田仁美の肉体本田はこれまで、AKB48として日本での活動のみならず、2018年からはプロジェクトグループIZ*ONEの一員として、そして2024年からはジェジュン