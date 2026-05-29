元AKB48・IZ*ONEの本田仁美、韓国新バラエティのレギュラーMCに抜擢！流暢な韓国語に注目

本田仁美が、韓国新番組『黙って日韓戦』（原題）のレギュラーMCに抜擢された。

6月7日より放送が始まる同番組は、韓国人と日本人の間に生じる些細な立場の違いから現実的な衝突まで、様々な問題をゲームで解決していくバラエティ番組だ。

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本田はこれまで、AKB48として日本での活動のみならず、2018年からはプロジェクトグループIZ*ONEの一員として、そして2024年からはジェジュンがプロデュースするSAY MY NAMEのリーダーを務めるなど、韓国でのキャリアも非常に目覚ましい。

（写真提供＝OSEN）本田仁美

その豊富な経験に裏打ちされた流暢な韓国語を武器に、MCとして日韓の架け橋となり、番組をどのようにリードしていくのかに大きな注目が集まっている。

◇本田仁美 プロフィール

2001年10月6日生まれ。2014年に「AKB48 Team8 全国一斉オーディション」に栃木県代表として合格し、AKB48に加入。2018年に日韓合同オーディション番組『PRODUCE 48』に出演し、最終順位9位でIZ*ONEメンバーとしてデビューを果たした。その後、2021年にIZ*ONEの2年6カ月の活動が終了し、AKB48との活動を再開。2024年にAKB48を卒業し、同年10月に元東方神起のジェジュンがプロデュースするガールズグループSAY MY NAMEのリーダーとして、韓国で再デビューした。