[caption id="attachment_371690" align="alignnone" width="680"]東海汽船は、「当日行先決定！ミステリーきっぷ」を7月5日から7月15日出発分まで販売する。東京発で大島・利島・新島・式根島・神津島のいずれかへ向かう夜行日帰りのきっぷで、行先は出発当日に告知する。各日先着35人で、金・土と7月7日・14日の出発は対象外とする。大型客船の1等を用意し、等級変更やランクアップはできない。滞在時間は、伊豆大島8時間30分、