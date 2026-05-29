5月29日の『金曜ロードショー』（日本テレビ系）では、『アナと雪の女王 エルサのサプライズ』（2015年）と『ラプンツェルのウェディング』（2012年）、そしてディズニークラシックの名作『ピーター・パン』（1953年）の3本立てが放送される。この3つの作品は、東京ディズニーシーの人気エリア、ファンタジースプリングスのテーマにもなっており、SNS上では「ファンタジ&