とちぎテレビ 宇都宮市にあるカフェで１２０年に一度しか咲かないと言われる珍しい花が開花しました。 珍しい花の正体は黒竹の花です。 宇都宮市の「ヤクルト御本丸カフェ＆ギャラリー」の敷地に植えられた黒竹が開花しました。 稲穂のような形状が枝一面に付いて、黒い幹に黄色い花が浮き上がって見えるのが確認できます。 黒竹はイネ科のため花びらはありませんが小穂と呼ばれる鳥のくちばしのようなふく