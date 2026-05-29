バラエティ番組発の笑えない事態本来、笑いながら呑気に見られることを想定して作られているはずのバラエティ番組がきっかけで、人間関係の深刻な問題が発生するケースが続いている。【写真を見る】スタイル抜群「あのちゃん」“絶対領域”あらわな美脚ショット配信番組で芸人、中山功太が先輩芸人への恨みを匿名で「告発」した一件は、あっという間に対象がサバンナ・高橋茂雄であることが特定され、当事者同士の話し合いの結