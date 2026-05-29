スマホを、もっと楽しく快適に使うには、アプリを活用しよう。本コーナーでは、続々登場する旬なアプリの中から編集部が厳選した、スマホユーザー必携の“てっぱん”アプリをご紹介します！ ◇◇◇ アプリ名：ambula map 開発者：COGITO Inc. 価格：無料 対応OS：iOS 11.0 以降、Android 6.0 以上 カテゴリ：ナビ 地形が正確に再現され、お店の細かい情報