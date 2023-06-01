俳優の木村拓哉（５３）が、ソロでは初となる海外でのライブを行うことが２８日、決定した。９月２６日にソウル、１１月１３、１４日に台北で開催する。エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社内のプライベートレーベル「Ｃ＆ＣＳＴＡＧＥ」に移籍後初となるオリジナルアルバム「Ｃｈｅｃｋｐｏｉｎｔ」を今夏に発売することも発表した。木村が新たな音楽活動のイメージを早くも形にした。新アルバムの名前を冠