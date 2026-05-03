俳優の木村拓哉（５３）が、ソロでは初となる海外でのライブを行うことが２８日、決定した。９月２６日にソウル、１１月１３、１４日に台北で開催する。エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社内のプライベートレーベル「Ｃ＆Ｃ ＳＴＡＧＥ」に移籍後初となるオリジナルアルバム「Ｃｈｅｃｋｐｏｉｎｔ」を今夏に発売することも発表した。

木村が新たな音楽活動のイメージを早くも形にした。新アルバムの名前を冠したツアー「ＴＡＫＵＹＡ ＫＩＭＵＲＡ Ｌｉｖｅ Ｔｏｕｒ ２０２６ Ｃｈｅｃｋｐｏｉｎｔ」は、９月５日の神戸公演から開幕。全５都市９公演を巡ることになった。

木村は「皆んなにとっての自分、自分にとっての皆んな―。この『Ｃｈｅｃｋｐｏｉｎｔ』という作品を通して、そんな存在をお互いに感じ合えたらと思っています」とコメント。ライブの開催を前提に「“騒ぐ場所”へ持っていくための、楽曲たちも制作していますので、ぜひ楽しみにしていてください」と呼びかけた。

続けて「海外からも『来てくれない？』という声をいただき、ソロになって初めて海外でライブをやらせていただくことになりました」と、ファンの待望論に応えてアジア２都市を巡ることを明かした。海外公演はＳＭＡＰ時代に経験しているが、ソロでは未知の領域。レーベル移籍を発表した今月３日のラジオ番組では海外での音楽活動を示唆していたが、宣言通りの報告となった。

「海外の方ともつながれるのを、今からすごく楽しみにしています」と語った木村。「現在地」を意味するアルバム名の通り、ツアーと海外ライブをさらなる飛躍への道しるべにする。

◆キムタクのソロ音楽活動 ２０１６年末のＳＭＡＰ解散後に３枚のアルバムをリリース。２０年の「Ｇｏ ｗｉｔｈ ｔｈｅ Ｆｌｏｗ」には、ソロ始動を後押しした友人のＢ・稲葉浩志らが楽曲提供で参加した。２２年の「Ｎｅｘｔ Ｄｅｓｔｉｎａｔｉｏｎ」では、山下達郎や真島昌利、２４年の「ＳＥＥ ＹＯＵ ＴＨＥＲＥ」では堂本剛や吉田拓郎とコラボ。３作連続でオリコンアルバムチャート１位となり、全国ツアーではアルバムにも参加した明石家さんまと共演した。