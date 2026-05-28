私たちが普段口にする牛乳やチーズなど、乳製品の原料となる生乳を生産している酪農家の話題です。かつて県内の酪農家の数は1,000戸以上でしたが、少子高齢化や後継ぎ不足を背景に20分の1以下に減少しています。こうしたなか、廃業ではなく、第三者への事業の承継を模索している酪農家の男性が美郷町にいます。家族同然のウシを誰かに引き継いでもらいたい。50年間、妻と二人三脚で歩んできた男性の思いを取材しました。