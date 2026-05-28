東京・昭島市のホームページが更新されました。【映像】多摩川河川敷の公園に動物の糞を確認「大型獣らしき動物の糞を確認令和8年5月24日（日曜日）午前6時頃に、多摩川緑地くじら運動公園ソフトボール場（ナンバー6のレフト側外野付近）に大型獣らしき動物の糞が1つあることを確認しました。市においては、獣の種類を特定するため検査等を行います（検査結果判明までは数週間から1か月程度かかる見込みです）が、多摩川河川敷等