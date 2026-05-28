【その他の画像・動画等を元記事で観る】 浜辺美波と目黒蓮（Snow Man）がダブル主演を務める映画『ほどなく、お別れです』の映像作品化が決定。8月19日にBlu-ray＆DVDがリリースされる。 パッケージ発売決定を記念し、浜辺美波、目黒蓮による撮り下ろしコメント映像が解禁された。 ■豪華版は未公開シーンや初公開のメイキング映像、特別インタビューなどを収録した大ボリュームの3枚組 2