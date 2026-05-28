元モーニング娘。の辻希美が5月26日、自身のYouTubeチャンネルを更新。第5子で次女の夢空（ゆめあ）ちゃんの成長に合わせて、寝室を“プチ改造”する様子を公開した。 （関連：【画像あり】第5子・夢空ちゃんの安全を最優先した寝室の“プチ改造”） 動画は今回模様替えを行う寝室からスタート。普段はダブルのマットレスをふたつ敷き、辻、夫の杉浦太陽、三男・幸空（こあ）くん、そして夢空ちゃんの4人で寝て