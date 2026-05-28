富士山が見えるローソンの店舗前でダンス動画を撮影し、日本のネットユーザーから批判を浴びた中国のインフルエンサーが、「日本には二度と行かない」と宣言した。台湾メディアのETtodayが27日に伝えた。中国のダンス系インフルエンサーカップル「藤短短」は先日、富士山が見える河口湖のローソン前で撮影したダンス動画を中国版TikTokの「抖音（ドウイン）」に投稿し、「ついにここで『スキップとローファー』を踊る日が来た」と