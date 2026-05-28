富士山が見えるローソンの店舗前でダンス動画を撮影し、日本のネットユーザーから批判を浴びた中国のインフルエンサーが、「日本には二度と行かない」と宣言した。台湾メディアのETtodayが27日に伝えた。

中国のダンス系インフルエンサーカップル「藤短短」は先日、富士山が見える河口湖のローソン前で撮影したダンス動画を中国版TikTokの「抖音（ドウイン）」に投稿し、「ついにここで『スキップとローファー』を踊る日が来た」と喜びのコメントを添えた。

「スキップとローファー」は日本の人気アニメで、「藤短短」が踊っていたダンスは同作のオープニング曲「メロウ」の中で登場キャラクター2人が踊っていたダンスだった。

ところが、この動画が日本のSNSに転載されると、「コンビニ利用客の出入りを妨げている」などと批判が噴出した。一方で、少数ながら「影の伸び方から早朝で人がいない時間帯だろうし、『スキップとローファー』が大好きなんだろうし、そんなに批判すること？」と擁護する声も出た。

動画が日本で炎上したことを受け、「藤短短」は「撮影したのは午前4時ごろで、現場には数組のカップルの観光客しかおらず、通行を妨げたりはしていない」と説明。店員から制止されることもなく、撮影中は他の観光客と互いに相手の撮影が終わるのを待つなど配慮し合っていたとした。

そして、「ダンスの美しさは、それを理解できない場所に残す価値はない」として、残念ながら日本で撮影した動画を削除すると表明。27日には「悪意あるデマの拡散によってネット上で激しい誹謗中傷を受けた」とした上で、日中関係が悪化しているこの時期に日本に渡航したことへの批判に対して、「私たちは今後、日本には二度と行かないことを決めた」とつづった。（翻訳・編集/北田）