All About ニュース編集部では、2026年4月27日、全国20〜60代の男女300人を対象に、映画に関するアンケートを実施しました。その中から、5月公開の邦画で「期待している出演者」ランキングの結果をご紹介します。【10位までの全ランキング結果を見る】2位：高橋一生／ラプソディ・ラプソディ／37票2位にランクインしたのは、『ラプソディ・ラプソディ』に出演する高橋一生さんです。作中では、ある日突然、見知らぬ女性の「夫」に