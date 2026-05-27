◆第１４０回目黒記念・Ｇ２（５月３１日、東京競馬場・芝２５００メートル）追い切り＝５月２７日、栗東トレセン３冠牝馬アパパネを母に持つアマキヒ（牡４歳、栗東・橋田宜長厩舎、父ブラックタイド）は栗東・ＣＷコースで単走。雄大なフットワークで、伸び伸びと駆け抜けた。６ハロン７８秒４―１２秒２でフィニッシュ。橋田調教師は「後半に追い切ったこともあり、馬場がいい内側を通ったので時計が出ましたが」と前置きしな