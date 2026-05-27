福本大晴が、1stアルバム『angel wing』を本日5月27日にリリースした。 （関連：Aぇ! group 福本大晴＆佐野晶哉、和やかな年少コンビ“秀才と天才”の心地よいバランス） 本作は、ソロアーティストとして活動を続ける福本大晴にとって、初のオリジナルアルバム。アルバムタイトル『angel wing』は、ファンの間で“天使の羽”と呼ばれる福本の髪に由来しており、相反する感情をテーマに彼の原点と飛躍を