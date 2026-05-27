（台北中央社）台北市内で女性のスカートの中を盗撮したとして、無断で性的映像を撮影した罪に問われた元岩手県職員の日本人の男（34）の控訴審判決で、台湾高等法院（高裁）は27日、懲役1年とした一審判決を支持し、被告側の控訴を棄却した。被告の実刑判決が確定した。男は昨年、6月と8月、11月の3度にわたり盗撮行為に及んだ。今回の判決は3回目の犯行に対するもの。一審・台湾台北地方法院（地裁）判決によれば、男は旅行で訪