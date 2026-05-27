国内各100台限定応募はアプリからトヨタのガズー・レーシングは5月27日、GRヤリスの特別仕様車『GRヤリス・モリゾウRR（MORIZO RR）』と『GRヤリス・セバスチャン・オジェ9xワールドチャンピオン・エディション（Sebastien Ogier 9x World Champion Edition）』の抽選応募受付を開始した。【画像】モータースポーツで磨かれたGRヤリス『モリゾウRR』と『セバスチャン・オジェ9xワールドチャンピオン・エディション』全29枚国内