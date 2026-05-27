タレントの板野友美さんは5月26日、自身のInstagramを更新。美しいデコルテを披露し、反響を呼んでいます。【写真】美デコルテが際立つ板野友美「セレブでお肌綺麗」板野さんは「このtopsお気に入り」とつづり、15枚の写真を投稿。「カジュアルなボトムスに合わせても華やかになれる」と、フリルの付いた白いキャミソールにタイトなジーンズを合わせたコーディネートを紹介しました。デコルテと二の腕が見えており、板野さんの肌の