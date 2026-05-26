◇交流戦阪神―日本ハム（2026年5月26日甲子園）甲子園では2年ぶりの日本ハム戦に、札幌からファイターズガール2人も参戦。試合前のイベントでもタイガースガールズとともに試合の雰囲気を盛り上げた。阪神ファンからも「一緒にキツネダンスをやりたい」の声援も飛んでいた。