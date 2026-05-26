9人組グループ・Snow Manがこれまでのシングル・アルバム収録曲からサブスク未解禁だった計72曲を6月1日に配信開始することを発表した。【写真】クズでニートな最強の6つ子『おそ松さん』を演じるSnow Man昨年4月に配信開始した初のベストアルバム『THE BEST 2020 - 2025』の61曲を上回る、72曲を一挙配信。今回はグループ名義の楽曲のみならず、アルバムのみに収録されていた各ユニット曲も配信されることとなり、ついにSnow