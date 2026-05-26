CORTIS（コルティス）のミニアルバム「GREENGREEN」のタイトル曲「REDRED」が、月間1204万のストリーミングを記録した。グローバム・オーディオ・音楽ストリーミングプラットフォームSpotifyが23日に発表した。この数は、BTSら歴代K−POPボーイズグループ最高記録トップ3に相当する。Spotifyの月間リスナー数は、過去28日間（4週間）にそのアーティストの楽曲を再生したユーザー数を指す。累積再生は除外され、実際のファンダムの