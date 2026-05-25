“おひなさま”こと長浜広奈、タレントの本望あやかが25日、東京・MoN Takanawa: The Museum of Narrativesで開催された米国アカデミー賞公認・アジア最大級の国際短編映画祭『ショートショート フィルムフェスティバル ＆ アジア 2026』レッドカーペットセレモニー（略称:SSFF & ASIA）に登場した。映画祭ナビゲーターを務める「超十代」の長浜＆本望だが、2人の順番ではないタイミングで先に登壇してしまい、一度引き返