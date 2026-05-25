リョーサン菱洋ホールディングスは堅調。前週末２２日取引終了後、ＡＩ関連ベンチャーのａｉ＆（エーアイ・アンド、横浜市）との間で、日本におけるＡＩ推論ソリューションの普及加速に向けたパートナーシップを締結したと発表した。リョー菱ＨＤが持つハードウェア調達力や構成提案力、エンタープライズ市場での販売ネットワークと、エーアイ・アンド