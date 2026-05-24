何度もレースへ立ち向かった不死鳥「？」と名付けられたマノエル・メネレス氏の独自マシンは、性能が安定しなかった。1931年にポルトガルの首都、リスボンで開かれたレースは故障で不出場。他方、同年のペーニャ・ヒルクライムでは、アルファ・ロメオ6Cに次ぐ総合2位を獲得している。【画像】ベースはフォード・モデルAフェルコム・スペシャル同時代のスポーツ・モデルたち全161枚市街地コースのボアヴィスタ・サーキットで