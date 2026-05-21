5月21日（現地時間20日）にペイコム・センターで「NBAプレーオフ2026」のウェスタン・カンファレンス・ファイナルが行われ、オクラホマシティ・サンダーがホームのペイコム・センターでサンアントニオ・スパーズとの第2戦に臨んだ。 ホームで連敗を避けたいサンダーは、リードチェンジ13回の第1クォーターを31－31の同点で終了した。続く第2クォ