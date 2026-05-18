雑誌『anan』（マガジンハウス）の公式X（旧Twitter）は5月17日、投稿を更新。サッカー日本代表の上田綺世選手と中村敬斗選手が飾った表紙を公開しました。【画像】モデルのような上田綺世＆中村敬斗「男前が過ぎる」同アカウントは「#FIFAワールドカップ2026 の #サッカー日本代表 メンバーに選出された #上田綺世 選手と #中村敬斗 選手が6/10発売2499号の #ananスペシャルエディション表紙 に登場」とつづり、1枚の画像を投稿。