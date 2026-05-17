【モデルプレス＝2026/05/17】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた田代魁音（たしろ・かいと）、金沢十亜（かなざわ・とあ）が5月17日、北海道・札幌コンベンションセンターで開催されたファッションイベント「UP-T Presents SAPPORO COLLECTION 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。【写真】「今日好き」美男美女カップル、ランウェイでラブラブ腕組み◆「