宮崎県知事で衆院議員も務めた東国原英夫氏（68）と、俳優でタレントのかとうかず子（68）の長男の加藤守さんが14日までに自身のインスタグラムを更新。自身の長男と祖母にあたるかず子のお宮参りショットを披露した。今年3月に第1子男児誕生を報告していた守さんは、「遅ればせながら、先日お宮参りに行きました」と書き出し、祖母にあたるかず子が着物姿で第1子を抱くショットをアップした。守さんは東京都出身。立教大学