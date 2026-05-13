桑田佳祐が、6月24日にリリースする最新シングルCD「人誑し / ひとたらし」の完全生産限定盤に、原作作画担当・馬上鷹将による描き下ろしイラストがアイテム化した『桑田佳祐×阿良川あかね Jump and Shout!!アクリルスタンド』を同梱することを発表した。本作品は、2026年4月より放送開始したテレビ朝日系TVアニメ『あかね噺』のオープニング主題歌であり、4月3日より先行配信されている。詞曲ともに完全書き下ろしの形でアニメ主