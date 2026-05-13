小中学校の新年度が始まり1カ月が経った。毎年、この時期になると小中学生を持つ共働き親は学校のPTAに頭を悩ませる。PTAの役員経験者で、神戸学院大学の鈴木洋仁准教授は「問題は、自由参加であるはずなのに強制のように扱われ、『タダ働き』をさせられる点にある」という――。写真＝iStock.com／mapo※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／mapo■保護者会でぶつかる「正論vs.正論」多くの小中学校で、新年度最初の保護者会