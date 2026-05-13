160.72ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 158.82一目均衡表・雲（上限） 158.70エンベロープ1%上限（10日間） 158.3021日移動平均 157.88一目均衡表・基準線 157.70現値 157.39100日移動平均 157.1210日移動平均 156.49一目均衡表・転換線 156.28一目均衡表・雲（下限） 155.87ボリンジャーバンド2σ下限（21日間） 155.55エンベロープ1%下限（10日間） 154.4