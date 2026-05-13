【俺の楽器・私の愛機】2023「リッケンマニア」10代半ばだった私はポール・マッカートニーに憧れ、ベースを始めたくてたまりませんでした。高校受験が終わった次の日、我慢しきれずにお年玉を握りしめてデパートの楽器売り場に駆け込み、そこにあった中で一番安い中古グレコのSGベースを買いました。もちろん本当はリッケンバッカーのベースが欲しかった…しかしそれが夢のまた夢であることは、子供心にもよく分かっていました。以