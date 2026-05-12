花冷え。が、5月10日に主催イベント＜花冷え。pre. 春の大解放祭 2026＞を開催し、その当日のライブ内でまさかの“発表し忘れ”となっていた＜JAPAN 2MAN TOUR 2026＞について改めて解禁された。＜花冷え。pre. 春の大解放祭 2026＞は、2018年よりスタートし、今回で9回目の開催となっているイベントだ。花冷え。がホストを務め、親交の深いアーティストや注目のバンドをゲストに迎えて開催されている。2026年は花冷え。に加え、AR