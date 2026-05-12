花冷え。、“ライブで言い忘れた”＜JAPAN 2MAN TOUR 2026＞を改めて発表
花冷え。が、5月10日に主催イベント＜花冷え。pre. 春の大解放祭 2026＞を開催し、その当日のライブ内でまさかの“発表し忘れ”となっていた＜JAPAN 2MAN TOUR 2026＞について改めて解禁された。
＜花冷え。pre. 春の大解放祭 2026＞は、2018年よりスタートし、今回で9回目の開催となっているイベントだ。花冷え。がホストを務め、親交の深いアーティストや注目のバンドをゲストに迎えて開催されている。2026年は花冷え。に加え、AREINT、JasonAndrew、KALA、SiM、Stand Atlantic（from Australia）の全6組が出演。ジャンルや国境を越えたアーティストたちが集結し、会場を大きな熱気で包み込んだという。
そして、改めて発表された＜JAPAN 2MAN TOUR 2026＞は花冷え。と親交の深いバンドを各地に招いた国内ツアーとなり、全17公演の実施が決定している。9月19日の千葉LOOKを皮切りに、12月12日の東京・Zepp Shinjuku (TOKYO)でファイナルを迎える。チケットは、本日よりFC先行受付がスタートする。
◾️＜花冷え。JAPAN 2MAN TOUR 2026＞
詳細：https://hanabie.jp/live/in.html?liveid=55297
2026年
9/19（土）千葉LOOK OPEN / START：16:30 / 17:00
9/25（金）新潟CLUB RIVERST OPEN / START：18:00 / 18:30
9/26（土）福 島 郡山Hip Shot Japan OPEN / START：16:30 / 17:00
10/2（金）茨 城 水戸LIGHT HOUSE OPEN / START：18:00 / 18:30
10/9（金）広島Cave-Be OPEN / START：18:00 / 18:30
10/10（土）高 知 高知X-pt OPEN / START：16:30 / 17:00
10/17（土）岐阜CLUB ROOTS OPEN / START：16:30 / 17:00
10/18（日）愛 知 名古屋ReNY limited OPEN / START：16:15 / 17:00
10/30（金）大阪BIG CAT OPEN / START：17:30 / 18:30
11/1（日）静 岡 浜松FORCE OPEN / START：16:30 / 17:00
11/7（土）北海道 札幌BESSIE HALL OPEN / START：16:30 / 17:00
11/8（日）北海道 苫小牧ELLCUBE OPEN / START：16:30 / 17:00
11/13（金）鹿児島SR-HALL OPEN / START：18:30 / 19:00
11/14（土）福岡OP’s OPEN / START：16:30 / 17:00
11/28（土）宮 城 仙台Rensa OPEN / START：16:15 / 17:00
11/29（日）岩 手 盛岡the five morioka OPEN / START：16:30 / 17:00
12 /12（土）東 京 Zepp Shinjuku (TOKYO) OPEN / START：17:00 / 18:00
▼FC先行
https://hanabeemania.jp/s/n169/ticket/detail/10012
期間：2026年5月12日（火）20:00〜5月24日（日）23:59
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