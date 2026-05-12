現在15本塁打でア・リーグ3位のホワイトソックス・村上宗隆内野手（26）が、今季新人王の第1回模擬投票で同リーグ1位となったことをMLB公式が紹介した。村上は現在打率.232、15本塁打、29打点とフル回転。3年連続100敗以上を喫した弱小球団を、今季ここまで19勝21敗で同リーグ中地区・2位に押し上げる旗振り役となりけん引している。投票は39人が行い、以下の結果となった。ア・リーグ?村上（ホワイトソックス）20票?