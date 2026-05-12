プロボクシング元WBA世界フライ級王者ユーリ阿久井政悟（30＝倉敷守安）が12日、自身のXを更新し、6月6日に東京・後楽園ホールで開催される帝拳ジム主催興行「WHO’sNEXTDYNAMICGLOVEONU−NEXTVol.44」でフィリピン・フライ級13位のローリンツ・ビアソンと対戦することを発表した。ユーリは昨年3月、寺地拳四朗（BMB）とのWBA・WBC世界フライ級王座統一戦に12回TKO負けし王座から陥落。同12月に元WBOオリエンタ