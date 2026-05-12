大型連休が終わったばかりの球界に、大きなのニュースが飛び込んできた。DeNAの正捕手・山本祐大（27）と、ソフトバンク・尾形崇斗投手（26）と井上朋也内野手（23）の1対2の交換トレードが成立したことが両球団から発表された。背景にあった思惑とは――。DeNAとしては、投手陣の整備は喫緊の課題となっていた。新戦力として期待していた助っ人たちがシーズン序盤に相次いで離脱したのは大きな誤算だった。前阪神・デュプラン