デビュー20周年を迎えた男性4人組バンド「かりゆし58」が、母の日の10日、大阪城音楽堂で「かりゆし5820thAnniversary母の日のホームゲーム」を開催した。母の日にちなみ、来場者2000人に日比谷花壇と協力で、感謝の気持ちを込めたカーネーションをプレゼント。かりゆしらしい愛が込められたライブとなった。全席完売で、多くの家族連れが集まった。さらにYouTubeでのライブ配信も行われるなど、多くの人がライブを見届