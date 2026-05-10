5月10日、京都競馬場で行われた10R・橘ステークス（L・3歳オープン・芝1400m）は、鮫島克駿騎乗の1番人気、タガノアラリア（牡3・栗東・西園翔太）が勝利した。1/2馬身差の2着にフォーゲル（牡3・栗東・斉藤崇史）、3着に2番人気のスペルーチェ（牡3・美浦・宮田敬介）が入った。勝ちタイムは1:19.7（良）。【京都1R】武豊騎乗ミルボナーが逃げ切り快勝…断然人気に応えるマイペースの逃走劇単勝1.8倍の支持を集めた鮫島克駿騎