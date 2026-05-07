株式会社Jackery Japanは、5月6日（水）11時から5月18日（月）23時59分まで、公式オンラインストアにて「初夏の備え応援セール」を開催している。 ポータブル電源やソーラーパネルが最大50％OFFの特別価格で販売される。気象庁が新たに最高気温40℃以上の呼称を「酷暑日」と定めたことをうけて、熱中症対策としての冷房器具の維持や、夏季の停電への備えを支援する目的で実施する。 大容量ながら