最大12連休という方もいるかもしれません。春の大型連休が始まり、石川県内の観光地も多くの人でにぎわいをみせました。



大型連休初日の29日。兼六園では…



中條 栞 記者：

「午前9時過ぎの兼六園です。早い時間からたくさんの観光客が訪れ、散策を楽しんでいます」

観光客：

「近江市場行ったりとか、あと、温泉に」

「このまま兼六園行って、あとは金沢駅に行ってお土産たくさん買って帰ろうかなと思ってます」



大型連休の始まりに、周辺の茶店も期待を寄せます。





「出発進行！」



金沢駅の鼓門下で行われたオープニングファンファーレでは、金沢龍谷高校の吹奏学部やゴスペル隊による演奏が会場を盛り上げました。



人気スポットの金沢21世紀美術館では…

「楽しみだね～」

「息できるね」

「服も全然濡れない！すご～ い」

「海に潜ってるような気持ち」



平日も休みをとれば、29日から5月10日までの12連休となることしの大型連休。

どんな過ごし方をするのかを聞くと…



Q. GWの過ごし方は？

「金沢のもの、まだ食べてないので、グルメを堪能することです」

「横浜から金沢にきてきょうから2泊して、長野に向かって4泊5日で満喫しようかと」

「遠方から孫が来たりするので、このあとは家族サービスですね」



29日は雲が広がり、日中の気温もひんやりとしましたが、連休後半の5月2日以降の気温は、平年並みが予想されています。

