ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得した“りくりゅう”こと三浦璃来・木原龍一が28日、都内で引退会見を開催。ペアとしてお互いを信頼する秘けつなどを語った。左から三浦璃来、木原龍一○りくりゅう、現役生活を一言でいうと“努力”ペアとして息の合ったパフォーマンスを見せてきた2人。互いを信頼する秘けつを聞かれると、三浦は、「9歳差はあるんですけど、お互い思ったことは隠さずきちん