上関町で建設計画が進められている中間貯蔵施設の事業計画について中国電力の中川社長は、検討を進めているものの現時点で示せるものはないとしました。中国電力の中川賢剛社長は28日、広島で会見し、上関町への使用済み核燃料の中間貯蔵施設建設計画について、使用済み核燃料の貯蔵容量などを具体的に示した事業計画の検討を進めているもののまだ示せるものはないとしました。中国電力は事業計画の提出に時間を要している理由とし