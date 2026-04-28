●あす29日(水・祝)は曇り空で気温上昇鈍い●30日(木)は雨が降ったり止んだり 日中の気温は3月下旬並みで上着も活躍●引き続き天気は周期変化 3日(日)もしっかり降る雨に＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ きょう28日(火)の県内は、次第に雲が目立つ空になってきたものの、日中は雲が薄れて日ざしが届いた時間も多く、その日ざしとともに最高気温は県内4か所で25度以上の夏日に。広瀬、萩、岩国など今年最高気温の所もありました。