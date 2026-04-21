2026年6月に結成42周年を迎えるPERSONZが、自身初の試みとなる47都道府県探訪ツアー＜PERSONZ RELOAD TOUR “DISCOVER JAPAN 47”＞を半年間にわたって行う。現時点のPERSONZサウンドを表現すべく全曲再レコーディングしたセルフカバーベストアルバム『RELOAD BEST』を携えての全国ツアー初日にあたる神奈川公演が、4月17日に横浜の関内ホール大ホールで行なわれた。同公演のオフィシャルレポートをお届けしたい。なお、ツアーはま