セブン-イレブン限定で2026年4月7日から販売された「サンリオキャラクターズマンチョコ」。サンリオの人気キャラクターたちとコラボレーションした、ロッテのチョコレート菓子で、販売開始されるとすぐに売り切れとなるほどの人気ぶり。4月21日からの再販が決まりました。今回も早期での売り切れが予想されます。これはかわいい...シールは全20種で、どのキャラクターが出るか分からないワクワク感が楽しめます。 また、本商品は